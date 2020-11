»

SUFFERING HOUR (Black / Death Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé The Cycling Reckoning le 19 février sur Profound Lore Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Strongholds Of Awakening" :



01. Strongholds Of Awakening

02. Transcending Antecedent Visions

03. The Abrasive Black Dust II

04. Obscuration

05. The Foundations Of Servitude