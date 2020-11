»

(Lien direct) AZARATH (Death Metal, Pologne) a dévoilé sous forme de vidéo, le troisième et dernier extrait de son prochain album. Il s'agit du titre "Beyond The Gates Of Burning Ghats" à découvrir ci-dessous. Intitulé Saint Desecration, celui-ci sortira le sur Agonia Records.



01. Death-At-Will

02. Sancta Dei Meretrix (Bandcamp)

03. Let Them Burn...

04. Fall Of The Blessed

05. No Salvation (YouTube)

06. Profanation

07. Reigning Over The Death

08. Life is Death, Death Is Life

09. Inflicting Blasphemy Upon The Heavens

10. Beyond The Gates Of Burning Ghats