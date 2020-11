»

(Lien direct) AZARATH (Death Metal, Pologne) intitulé Beyond The Gates Of Burning Ghats se découvre dès à présent en intégralité :



01. Death-At-Will

02. Sancta Dei Meretrix

03. Let Them Burn...

04. Fall Of The Blessed

05. No Salvation

06. Profanation

07. Reigning Over The Death

08. Life is Death, Death Is Life

09. Inflicting Blasphemy Upon The Heavens

10. Beyond The Gates Of Burning Ghats