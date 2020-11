»

(Lien direct) CRO-MAGS (Hardcore, Etats-Unis) sortira un Ep intitulé 2020 le 11 décembre prochain. Le tracklisting et un extrait se découvrent ici :



01. Age Of Quarantine

02. 2020

03. Life On Earth

04. Violence And Destruction

05. Chaos In The Streets

06. Cro-Fusion