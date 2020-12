»

(Lien direct) CHILDREN OF TECHNOLOGY (Speed/Thrash/Punk, Italie) a mis en ligne le titre "Warpainted Nightcreatures" tiré de son nouveau disque Written Destiny à paraître le 18 décembre via Hells Headbangers. Tracklist :



1. Soundtrack of No Future [4:52]

2. Creation Through Destruction [3:07]

3. Written Destiny [2:41]

4. The New Barbarians [5:39]

5. Desert City [4:12]

6. Warpainted Nightcreatures [3:08]

7. The Days of Future Past [4:46]

8. Wasteland Cratediggers [5:16]