(Lien direct) STASS (Death Metal, International) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Songs Of Flesh And Decay qui sortira le 15 janvier via Emanzipation Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Dreams Of Rotting Flesh

2. Forest Of Bony Fingers

3. Beneath A Darkened Moon

4. I Work At Night

5. Sounds Of Terror

6. Fear Of The Living Dead

7. As The Seasons Bleach Your Bones

8. Skin That Peels Away

9. The Skeletons Are Ready

10. Hatchet Lover

11. The Revenge Of The Bog (Sounds Of Terror II)