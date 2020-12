»

(Lien direct) CRAWL BELOW (Post-Metal/Doom, USA) sortira son nouvel album 9 Mile Square le 12 février. Un extrait est en ligne sur Bandcamp. Tracklist :



1. Feed The Towers Above The Trees

2. Fire On The Hill

3. Kingdom Of The Ruined

4. Monument

5. Tarnished The Name

6. 9 Mile Square