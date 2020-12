Les news du 14 Décembre 2020 News Les news du 14 Décembre 2020 L'Antre Des Damnés - Hate Forest » (Lien direct) L'ANTRE DES DAMNÉS est sorti le mois dernier. 17 groupes et artistes sont présents au sommaire :



Pestiferum - Bythos - Ande - Imago Mortis - Sviatibor - The True Werwolf - Morguiliath - Pantheon Of Blood - Ascète Glaciation - Purity Through Fire - David Thiérrée - Nuit Macabre - Wintermoon Day Of The Beast - Funerarium - Excruciate 666



Ce dernier numéro contient également une compilation du label Purity Through Fire, spéciale scène finlandaise.



Au total ce sont 68 pages consacrées au Black Metal, le tout écrit en français.



Plus d'informations sur le site du Fanzine : http://www.lantre-des-damnes.com/index.php/chapitres/

» (Lien direct) HATE FOREST (Black Metal, Ukraine) sortira le 25 décembre via Osmose Productions un nouvel album intitulé Hour Of The Centaure. Les pré-commandes sont déjà lancées ici. Voici le tracklisting ainsi qu'un premier extrait :



01. Occidental, Beware The Steppe (Intro)

02. Those Who Worship The Sun Bring The Night

03. No Stronghold Can Withstand This Malice

04. To The North Of Pontos Axeinos

05. Anxiously They Sleep In Tumuli

06. Melanchlaeni

07. Shadowed By A Veil Of Scythian Arrows







