REPAID IN BLOOD (Progressive Death Metal, USA) a mis en ligne une "playthrough video" à la batterie pour le morceau "Wake Up, Time To Die" tiré de son nouvel album Reflective Duality à paraître le 21 janvier. Tracklist :



1) Intro

2) Wake Up, Time To Die

3) Thots & Purveyors (Feat. Jon Howard)

4) He's No Good To Me Dead

5) Ritualistic Stoning (Feat. Travis Montgomery)

6) Rebel Scum (Feat. Greg Burgess)

7) Dave's Not Here Man

8) Molotov Circumcision (Feat. Michael Alvarez & Cameron Losch)





» (Lien direct) ORDER OF NOSFERAT (Black Metal, Allemagne) sortira son premier long-format Necuratul le 28 février sur Purity Through Fire. Tracklist :



1. Awaiting his Arrival

2. Rats And Pestilence Shall Conquer

3. Empusas Deadly Freight

4. Servant of Orlok

5. Behold the Pale Lord

6. The Bloodcitadel

7. Carrying Coffins In Endless Processions

8. Necuratul

9. At Dawn [Альянс cover]

10. As Light Withered My Skin

11. Ending





