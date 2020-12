»

ORDER OF NOSFERAT (Black Metal, Allemagne) sortira son premier long-format Necuratul le 28 février sur Purity Through Fire. Tracklist :



1. Awaiting his Arrival

2. Rats And Pestilence Shall Conquer

3. Empusas Deadly Freight

4. Servant of Orlok

5. Behold the Pale Lord

6. The Bloodcitadel

7. Carrying Coffins In Endless Processions

8. Necuratul

9. At Dawn [Альянс cover]

10. As Light Withered My Skin

11. Ending