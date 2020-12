»

(Lien direct) EVANGELIST (Epic Doom, Pologne) offre son nouvel album Ad Mortem Festinamus, sorti hier via Nine Records, en écoute intégrale sur Bandcamp. Tracklist :



1. Perceval

2. Anubis (On the Onyx Throne of Death)

3. The Puritan

4. Pale Lady of Mercy

5. Towards the End

6. Mystification (Manilla Road cover)