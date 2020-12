Les news du 27 Décembre 2020 News Les news du 27 Décembre 2020 Keys of Orthanc » (Lien direct) KEYS OF ORTHANC (Black Metal Epique, Canada) vient de dévoiler le tracklisting et un teaser de son prochain album Of the Lineage Of Kings qui sortira le 5 février via Naturmacht Productions. L'ensemble se découvre ici :



1. Of The Lineage Of Kings

2. Shards Of Narcil

3. Her Mighty Heart

4. To The Paths Of The Dead

5. The Last Alliance

6. King Of The Reunited Kingdom

7. I've Seen The Dragons Fly

8. Book Of The Fallen (Caladan Brood Cover)





