(Lien direct) SIGNIFICANT POINT (Heavy/Speed, Japon) a révélé le morceau "Deathrider" ci-dessous sur Keep it True TV. Il est tiré de son premier longue-durée Into the Storm prévu le 26 février chez Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Attacker [3:48]

2. Heavy Attack [3:30]

3. You've Got The Power [4:06]

4. Riders Under The Sun [4:35]

5. Night Of The Axe [3:30]

6. Run For Your Life [4:00]

7. Into The Storm [5:23]

8. Deathrider [4:24]

9. Danger Zone [4:27]

10. Running Alone [6:17]