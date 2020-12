»

(Lien direct) ABSTRAKT (Symphonic Black/Death, Finlande) sortira son nouvel album Uncreation le 25 février via Inverse Records. Tracklist :



1. Ex Vanitas

2. From Chaos to Creation

3. Etherstorms

4. The Great Chasm of Humanity

5. Prophet of Fire

6. The Ascendant

7. Inferno

8. Radiant Darkness

9. Screaming for Vengeance

10. Uncreation