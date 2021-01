»

(Lien direct) SKULMAGOT (Death Metal, Finlande) vient de dévoiler un nouveau morceau. Il s'agit du titre "Wrong Side Of The Grass" à découvrir ci-dessous qui figurera sur le premier album du groupe intitulé Kill And Die à paraître courant 2021 sur Headsplit Records :



Wrong Side Of The Grass by Skulmagot