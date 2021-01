»

(Lien direct) MALAKHIM (Black Metal, Suède) offre son premier long-format Theion en écoute intégrale ci-dessous. Sortie le 8 janvier via Iron Bonehead Productions. Tracklist :



1. There is a Beacon [6:57]

2. Merciless Angel of Pestilence [3:56]

3. Slither O Serpent [5:22]

4. Chalice of Ruin [5:02]

5. His Voiceless Whisper [4:56]

6. Hammer of Satan [3:39]

7. The Splendour of Stillborn Stars [5:08]

8. Theion [6:01]