(Lien direct) THIS ENDING (Death mélodique, Suède) a dévoilé un teaser et le tracklisting de son nouvel album Needles Of Rust qui sortira le 1er mars via Black Lion Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. My Open Wound

2. Annihilate

3. Embraced By The Night

4. Eclipse Of The Dead

5. A New Plight

6. Needles Of Rust

7. Devastate

8. Hell To Hell

9. The Hunted