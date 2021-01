Les news du 4 Janvier 2021 News Les news du 4 Janvier 2021 Enterré Vivant » (Lien direct) ENTERRE VIVANT (Black Metal atmosphérique), le groupe avec Erroiak et Sakrifiss t’offre sa première sortie officielle GRATUITEMENT !

L’EP intitulé Shiki sera disponible le 6 janvier sur le bandcamp du groupe.

Shiki signifie « les 4 saisons » en japonais. Cette sortie consiste en 4 pistes qui forment un tout mises les unes à côté des autres. Chacune d’entre elle parle d’une saison. Chaque saison est abordée en 3 minutes, correspondant aux trois mois de sa durée. Si tu comptes bien ,tu auras saisi que l’EP fait donc 12 minutes au total. Les paroles sont un mélange de français et de japonais, avec des poèmes « Haïku » écrits par Bashô, là aussi au sujet des saisons de l’année.

Si toi aussi, tu te dis : « Ah, les saisons, comme NARGAROTH alors ! », eh bien oui. On aurait pu faire comme la plupart et parler de Satan ou de la forêt et de nos ancêtres, mais non, on a choisi de faire comme NARGAROTH, Rahahahaha !

Ce morceau met aussi l’accent sur les perceptions différentes des saisons en faisant le pont entre la culture occidentale et orientale.

Le lien sera distribué le 6 janvier ans la journée.

En attendant, en voici la pochette et le nom des pistes :

1. Haru (printemps) 3mn

2. Natsu (été) 3mn

3. Aki (automne) 3mn

4. Fuyu (hiver) 3mn

VOIR AUSSI Les news du 3 Janvier 2021

Fleshgod Apocalypse - This Ending - Corpsefucking Art - Colossus - Temple Of Dread - Ars Moriendi

AJOUTER UN COMMENTAIRE ARTICLES DU JOUR Downset

Do We Speak A Dead Language?

1996 - Mercury Records

GROUPES DU JOUR