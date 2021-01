»

(Lien direct) PUSTILENCE (Death Metal, Australie) rejoint les rangs de Memento Mori pour la sortie CD de son premier full-length courant 2022. À noter que Rotted Life Records va prochainement éditer la démo The Birth of the Beginning Before the Inception of the End au format cassette. Vous pouvez l'écouter à cette adresse.



"The Birth Of The Beginning Before The Inception Of The End" by Pustilence