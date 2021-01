Les news du 6 Janvier 2021 News Les news du 6 Janvier 2021 ENTERRE VIVANT » (Lien direct)

Le premier EP officiel d’ENTERRE VIVANT (black metal atmosphérique) est accessible GRATUITEMENT sur le lien suivant :

http://enterrevivant.bandcamp.com/releases



Mais ATTENTION ! Sakrifiss te conseille de télécharger pour écouter le titre CAR les quatre morceaux sont liés les uns aux autres. Ecouter sans téléchargement casse l’enchaînement avec un blanc gênant ! TELECHARGE !



Je rappelle le principe de ce morceau :

Shiki signifie les 4 saisons en japonais.

4 titres de 3 minutes pour 4 saisons de 3 mois chacune.

L’approche est de mêler les ressentis des cultures, avec une musique à tendance occidentale, mais des paroles principalement en japonais, basés sur des textes du poète Matsuo BASHÔ (1644-1694).

Sur cet EP de 12 minutes ont participé les deux membres :

Erroiak : Composition / Instruments / Mix / Chant sur « Natsu » et « Fuyu » / Visuel.

Sakrifiss : Concept / Paroles / Détails de composition / Chant sur « Haru » et « Aki » / Visuel

Ainsi qu’un invité :

Alrinak (SOMBRE CROISADE, SUICIDAL MADNESS…) : guitares sur « Aki ».

Le logo a été réalisé par Max Taccardi.



ET MAINTENANT dis-nous quelle piste a ta préférence ? Quelle saison as-tu préférée sur cet EP ?

L'album est en route.

VOIR AUSSI Les news du 5 Janvier 2021

Dread Sovereign - Stortregn - Kjeld - Pustilence - Damnable

AJOUTER UN COMMENTAIRE GROUPES DU JOUR