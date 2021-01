»

(Lien direct) HALLOWS EVE (Thrash/Speed, USA) va rééditer son premier full-length Tales Of Terror (1985) le 15 janvier chez Metal Blade en CD et LP. Tracklist :



1. Plunging To Megadeath (4:54)

2. Outer Limits (3:46)

3. Horrorshow (2:28)

4. The Mansion (3:05)

5. There Are No Rules (1:44)

6. Valley Of The Dolls (1:07)

7. Metal Merchants (3:21)

8. Hallows Eve (Including Routine) (8:06)



CD bonus-tracks:



9. Scream in the Night (Exciter Cover - Rehearsal May 1984) (4:29)

10. The Mansion (Rehearsal June 1984) (3:42)

11. Eighteen (Alice Cooper Cover - Rehearsal May 1984) (4:20)

12. Hallows Eve (Including Routine) (Rehearsal May 1984) (8:18)