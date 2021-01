Les news du 6 Janvier 2021 News Les news du 6 Janvier 2021 Serotonin Leakage - Charcuterie - Ossian's Dream - Hallows Eve - Sati - Urged - Riexhumation - ENTERRE VIVANT » (Lien direct) SEROTONIN LEAKAGE (Goregrind, USA) et CHARCUTERIE (Goregrind, USA) vont sortir un split le 5 février via Horror Pain Gore Death Productions. Tracklist :



Serotonin Leakage

01. Untitled

02. Untitled

03. Untitled

04. Untitled



Charcuterie

05. Flushing Organs Down The Toilet

06. Phallic Dermatome

07. Freeze-Dried Fecal Surprise

08. Death Shroud Manducation

09. Smegmalomaniac

10. Squelching Neonatal Aborticide









» (Lien direct) OSSIAN'S DREAM (Prog Rock/Hard Rock, France) est le nouveau projet solo de Lundi Galilao (A VERY OLD GHOST BEHIND THE FARM, PROGNATHE, DEAD MOUNTAIN MOUTH). Son premier EP intitulé Standing on the giant's shoulder est sorti ce lundi 4 janvier chez Peccata Mundi Records et peut être écouté et téléchargé gratuitement à cette adresse.

» (Lien direct) HALLOWS EVE (Thrash/Speed, USA) va rééditer son premier full-length Tales Of Terror (1985) le 15 janvier chez Metal Blade en CD et LP. Tracklist :



1. Plunging To Megadeath (4:54)

2. Outer Limits (3:46)

3. Horrorshow (2:28)

4. The Mansion (3:05)

5. There Are No Rules (1:44)

6. Valley Of The Dolls (1:07)

7. Metal Merchants (3:21)

8. Hallows Eve (Including Routine) (8:06)



CD bonus-tracks:



9. Scream in the Night (Exciter Cover - Rehearsal May 1984) (4:29)

10. The Mansion (Rehearsal June 1984) (3:42)

11. Eighteen (Alice Cooper Cover - Rehearsal May 1984) (4:20)

12. Hallows Eve (Including Routine) (Rehearsal May 1984) (8:18)

» (Lien direct) SATI (Progressive Doom Metal, France/Suède) est un nouveau projet réunissant David Andersson (Soilwork, The Night Flight Orchestra) et le parolier/poète/réalisateur Tabris. Il se concrétise sous la forme de dix chansons, SATI I-X toutes accompagnées d'une vidéo et d'extraits d'une nouvelle originale qui en découvre progressivement le concept. Elles seront publiées via YouTube et les médias sociaux au cours des prochaines semaines. La première est d'ores et déjà disponible ci-dessous.





» (Lien direct) URGED (Brutal Death, Indonésie/Laos/Thaïlande) a mis en ligne le titre "Depraved Reinterpretation of the Binary Oppositions" tiré de son premier album Elimination of the Symbolic prévu en ce début d'année via New Standard Elite.





» (Lien direct) RIEXHUMATION (Death Metal, Italie) a signé sur Lavadome Productions pour la sortie de so premier long-format à venir en mars/avril. En attendant, vous pouvez écouter l'EP de 2017 sur Bandcamp.

» (Lien direct)

Le premier EP officiel d’ENTERRE VIVANT (black metal atmosphérique) est accessible GRATUITEMENT sur le lien suivant :

http://enterrevivant.bandcamp.com/releases



Mais ATTENTION ! Sakrifiss te conseille de télécharger pour écouter le titre CAR les quatre morceaux sont liés les uns aux autres. Ecouter sans téléchargement casse l’enchaînement avec un blanc gênant ! TELECHARGE !



Je rappelle le principe de ce morceau :

Shiki signifie les 4 saisons en japonais.

4 titres de 3 minutes pour 4 saisons de 3 mois chacune.

L’approche est de mêler les ressentis des cultures, avec une musique à tendance occidentale, mais des paroles principalement en japonais, basés sur des textes du poète Matsuo BASHÔ (1644-1694).

Sur cet EP de 12 minutes ont participé les deux membres :

Erroiak : Composition / Instruments / Mix / Chant sur « Natsu » et « Fuyu » / Visuel.

Sakrifiss : Concept / Paroles / Détails de composition / Chant sur « Haru » et « Aki » / Visuel

Ainsi qu’un invité :

Alrinak (SOMBRE CROISADE, SUICIDAL MADNESS…) : guitares sur « Aki ».

Le logo a été réalisé par Max Taccardi.



ET MAINTENANT dis-nous quelle piste a ta préférence ? Quelle saison as-tu préférée sur cet EP ?

L'album est en route.

VOIR AUSSI Les news du 5 Janvier 2021

Dread Sovereign - Stortregn - Kjeld - Pustilence - Damnable

AJOUTER UN COMMENTAIRE

ARTICLES DU JOUR End of Mankind

Antérieur à la lumière

2020 - Mallevs Records

GROUPES DU JOUR