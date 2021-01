»

(Lien direct) DEVOTION (Death Metal, Espagne) a dévoilé le titre "Virtue Besmirched" extrait de son nouvel album The Harrowing qui sort le 25 janvier via Memento Mori. Tracklist :



I. The Harrowing

II. God Forlorn

III. Megiddo's

IV. Brethren in Gloom

V. Valley of Death

VI. Birth of Horror

VII. Mangled Angels

VIII. Feast of Esdras

IX. The Mournful Beam

X. Depravity

XI. Demon Sleep

XII. Virtue Besmirched

XIII. Penumbra



Chants (II/III/V/VI/VIII/IX/XI/XII)

Dirges (I/IV/VII/X/XIII)