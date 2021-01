»

(Lien direct) ASPHYX (Death / Doom, Pays-Bas) vient de dévoiler un nouvel extrait de son prochain album intitulé Necroceros. Il s'agit du titre "The Nameless Elite" à découvrir ci-dessous en vidéo. Sortie prévue le 22 janvier sur Century Media Records :



01. The Sole Cure is Death

02. Molten Black Earth

03. Mount Skull

04. Knights Templar Stand (YouTube)

05. Three Years of Famine

06. Botox Implosion (YouTube)

07. In Blazing Oceans

08. The Nameless Elite

09. Yield Or Die

10. Necroceros