(Lien direct) PERIHELION GNOSIS (Death Metal, Canada) sortira sa première démo Syzygial Summoning le 18 février sur Caligari Records au format cassette. Du son sur Bandcamp. Tracklist :



1. Syzygial Summoning of His Pale-Skinned Majesty (Sacrifice of the Neverborn) [5:52]

2. Nebular Hypothesis (The All-Mother's Cyclical Un-Birth, Genesis of the Swarm) [5:45]