»

(Lien direct) THE PLAGUE (Death Metal, Australie) sortira son premier long-format Within Death le 30 avril sur Bitter Loss Records. Tracklist :



1. Mind Eraser

2.Torment the Living

3. Spawn of Monstrosity

4. Effigy of the Rotten

5. Hand of Greed

6. Drones

7. Slave to Addiction

8. Dismal Solitude

9. Within Death

10. Festering in Sickness