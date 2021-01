»

(Lien direct) CRYPTS OF DESPAIR (Death Metal, Lituanie) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album All Light Swallowed qui sortira le 23 avril via Transcending Obscurity Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Being – Erased

2. Anguished Exhale

3. Choked By The Void

4. Condemned To Life

5. Synergy Of Suffering

6. The Great End

7. Disgust

8. Excruciating Weight

9. Bleak View