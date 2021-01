»

(Lien direct) FULCI (Horror Death Metal, Italie) va rééditer le 26 mars prochain via Time To Kill Records son premier album intitulé Opening The Hell Gates. Parmi les quelques bonus, le titre "Paura" à découvrir ci-dessous :



01. Zombie Slam Squad

02. Premature Sepoltura

03. AmongThe Walking Dead

04. Deranged Minds

05. Feeding The Undead

06. Gore Life

07. Opening The Hell Gates

08. Paura (Bonus Track)

09. Incubus In The Surgery Room (Demo) (Bonus Track)

10. City Of The Living Dead (Demo) (Bonus Track)

11. Inferno II (Alternative Version) (Bonus Track)

12. Death By Metal (Bonus Track)