»

(Lien direct) SAPROBIONTIC (Brutal Death, Allemagne) sortira son nouvel album Apocalyptic Retribution le 19 février sur MDD Records. Tracklist :



01 Fires Of Judgement

02 Biological Invaders

03 Curtain Of Truth

04 Apocalyptic Conflagration

05 Nemesis Of The World

06 Eschaton

07 Language Of A Lost Empire

08 Pathogen-Induced Insanity

09 Steps Of Retribution

10 Dead Certaint