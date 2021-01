»

(Lien direct) THE DESIGN ABSTRACT (Symphonic Melodic Death Metal, Canada) offre son nouveau disque Technotheism en écoute intégrale à cette adresse. Sortie aujourd'hui chez Abstrakted Records. Tracklist :



1. Relentless (2:05)

2. Deus Est Machina (6:33)

3. The Apotheosis (1:54)

4. Among the Stars (1:36)

5. The Resistance (4:37)

6. Voidwalkers (3:46)

7. The Omnisphere (1:32)

8. Data Shield Attack (6:18)

9. The Return (3:41)

10. Elucidate (1:11)

11. Parallel Projection (3:46)

12. Annihilation (3:46)

13. A World of One (4:00)



Durée totale : 44:50