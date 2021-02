»

(Lien direct) DISLOYAL (Death Metal, Pologne) a dévoilé la pochette et le tracklisting de son nouvel album Divine Miasmata à venir au deuxième semestre 2021.



1. Silent Revolution

2. The Black Pope

3. 1347-1352

4. Stella Peccatorum

5. Betrayed Faith

6. Religion Of Warfare

7. Ravens Of Starvation

8. The Ascension Of Abaddon