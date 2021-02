»

(Lien direct) EVILE (Thrash metal, Royaume-Uni) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Hell Unleashed qui sortira le 30 avril via Napalm Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Paralysed

2. Gore

3. Incarcerated

4. War Of Attrition

5. Disorder

6. The Thing (1982)

7. Zombie Apocalypse

8. Control From Above

9. Hell Unleashed