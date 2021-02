»

(Lien direct) VALLENDUSK (Black Metal mélodique et atmosphérique, Indonésie) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Heralds Of Strife qui sortira le 16 avril via Northern Silence Productions. Un premier extrait sera prochainement mis en ligne...



1. The Last Soar As The Feathers Fall

2. Towards The Shimmering Dawn

3. Ethereal Echoes Of Devotion

4. Solivagant Heart

5. Marching Ballad Of The Unsung Ones

6. Immemorials In Eternal Slumber

7. The Sovereign