(Lien direct) SULPHUROUS (Death Metal, Danemark) sortira le 5 mars prochain un nouveau EP deux titres dont voici ci-dessous un premier extrait. Intitulé "Encircling Darkness", il sera disponible via Me Saco Un Ojo Records. Le groupe a également annoncé que son nouvel album devrait sortir l'été prochain sur Dark Descent Records et Me Saco Un Ojo Records toujours.



01. Encircling Darkness

02. Unfathomable Display Of Rotting Creation



Encircling Darkness by Sulphurous