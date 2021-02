»

(Lien direct) ENFORCER (Heavy Metal/Hard Rock, Suède) sortira son nouvel album live intitulé Live By Fire II le 19 mars via Nuclear Blast. Celui-ci a été enregistré en 2019 à Mexico, et se découvre ci-dessous avec deux extraits et le tracklisting :



1. Die For The Devil

2. Searching For You

3. Undying Evil

4. From Beyond

5. Bells Of Hades / Death Rides This Night

6. Zenith Of The Black Sun

7. Live For The Night

8. Mesmerized By Fire

9. One Thousand Years Of Darkness

10. Guitar Solo / City Lights Jam

11. Scream Of The Savage

12. Drum Solo

13. Run For Your Life

14. Take Me Out Of This Nightmare

15. Destroyer

16. Katana

17. Midnight Vice