(Lien direct) CLOUDS (Atmospheric Doom/Death, Angleterre/Roumanie) a signé sur Personal Records pour la réédition d'une partie de sa discographie. Dor (2018) sera réédité le 16 avril et Doliu (2014) le 30 avril. Tracklists :



Dor



1. Forever And A Day

2. The Last Day Of Sun

3. When I'm Gone (feat. Gogo Melone)

4. Dor

5. The Forever Sleep (feat. Pim Blankenstein)

6. Alone

7. Closeness (Bonus Track)



Doliu



1. You Went So Silent

2. If These Walls Could Speak

3. Heaven Was Blind to My Grief

4. A Glimpse of Sorrow

5. The Deep Vast Emptiness

6. Even If I Fall

7. Serenity (bonus track)