(Lien direct) EPHEMERALD (Melodic Death/Folk/Black, Finlande) vient de sortir son premier long-format Between the Glimpses of Hope. Vous pouvez l'écouter en intégralité sur Bandcamp. Tracklist :



1. Grand Creation

2. I Bear Fire

3. Servant

4. Lost

5. All There Is

6. Reborn

7. No Fall Is Too Deep

8. Till the Sea Swallows Us Whole

9. Into the Endless