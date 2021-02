»

(Lien direct) OMINOUS RUIN (Technical Brutal Death Metal, USA) offre son premier long-format Amidst Voices That Echo In Stone en écoute intégrale sur ce lien. Sortie le 26 février via Willowtip Records. Tracklist :



1 Ritual

2 Attuned to the Chasm

3 Deception*

4 Chrysalis of Flesh**

5 A Feast for Shadows

6 Labyrinthine Torment***

7 Consumed

8 Simulacra

9 Amidst Voices that Echo in Stone



*Guest vocals: Jade Ordonez (Arcane Existence, Embrium, Deliria) and Crystal Rose



**Guest vocals: Kris Cana (Symbiotic)



***Guest vocals: Julian Zidarevich (Black Passage, Behold the Desecration)