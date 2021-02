»

(Lien direct) LE LIVRE SUR LE BLACK METAL DE SAKRIFISS



'Sakrifiss : une vision du black metal" est le titre du livre écrit par Sakrifss et édité chez Flammes Noires.



"Sakrifiss décrit à sa manière les principaux courants du black metal, à commencer par le trve black metal, le black symphonique, le black atmosphérique, le dépressif… Il ne s’agit pas ici d’exprimer une vérité absolue sur cette musique en pleine explosion depuis une décennie mais réellement de voir cette musique par les trous du jean du chroniqueur et vidéaste un peu dérangeant qu’est Sakrifiss."





Deux éditions existent.

"NORMALE" et " EDITION LIMITEE (COMME SON CERVEAU)"

Les détails se retrouvent sur le site officiel de l'éditeur ; https://edt-flammes-noires.com/boutique/



Et pour l'occasion Sakrifiss propose une vidéo événement :