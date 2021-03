»

(Lien direct) NIADH (Black Metal, Colombie) va rééditer son premier long-format Our Victory is Eternal (2016) le 30 avril via Eternal Death au format vinyle. Vous pouvez l'écouter en entier sur Bandcamp. Tracklist :



Side A

1. Endless Victory (Doom’s Advent) [4:17]

2. All Evil Spirits Rise [7:00]

3. The Bright Fire of Perception [6:02]

Side B

4. Evil (Light of Primeval Darkness) [5:43]

5. Destroy All and Create a New World Without End [6:32]

6. From Emptiness and Despair... Total Hate [8:42]