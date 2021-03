»

(Lien direct) UNFATHOMABLE RUINATION (Brutal Death Technique, Royaume-Uni) sortira le 28 mai prochain sur Willowtip Records un nouveau EP intitul Decennium Ruinae. En voici un premier extrait avec le titre "Suspended In Entropic Dissipation" :



01. Suspended In Entropic Dissipation

02. A Withered Embrace

03. The Great Contaminator

04. Disciples Of Pestilence