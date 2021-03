»

(Lien direct) INFERNO (Black Metal, République Tchèque) sortira son nouvel album PARADEIGMA (Phosphenes of Aphotic Eternity) le 7 mai via Debemur Morti Productions. Tracklist :



01. Decaying Virtualities Yearn For Asymptopia

02. The Wailing Horizon

03. Descent Into Hell Of The Future

04. Phosphenes

05. Ekstasis Of The Continuum

06. Stars Within And Stars Without Projected Into The Matrix Of Time