(Lien direct) CATHARTIC DEMISE (Progressive Thrash Metal, Canada) a posté une "lyric video" pour le titre "Blade In The Dark" issu de son premier longue-durée In Absence à venir le 9 avril. Tracklist :



1. With Lust

2. For Power

3. Blade in the Dark

4. Silence Within

5. Pale Imitations

6. Disparity

7. In Absence

8. Waves

9. Desire