(Lien direct) APHRODITE (Speed Metal, Canada) sortira son nouvel opus Orgasmic Glory Le 30 mars sur Fighter Records. Tracklist :



1. Try is Burning

2. Dance Wild and Free

3. Chariot of the Sun

4. Meadows of Asphodel

5. Blood of Aphrodite

6. Europa

7. Herakles, War Cry

8. Children of Night