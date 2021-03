»

(Lien direct) NARAKA (Modern Thrash/Death, France) est un nouveau groupe avec des membres en région parisienne et dans le sud de la France. Le premier album In Tenebris sortira dans le courant de l'année. Quelques infos en attendant un trailer la semaine prochaine :



- L'album à été mixé et masterisé par Logan Mader de Machine Head et qui à travaillé pour Soulfly, Gojira, Dagoba, Fear Factory.

- L'artwork à été réalisé par Seth Siro Anton de Septicflesh et qui à travaillé pour Nile, Moonspell, Belphegor, Dagoba, Septiclfesh.

- Il y a un featuring avec Veronica Bordachinni de Fleshgod Apocalypse.

- Il y a un deuxième featuring avec Lindsay Schoolcraft de Cradle of Filth et Antiqva.

- C'est Franky Costanza (Blazing War Machine, Les Tambours du Bronx, ex-Dagoba) à la batterie.

- 2 clips ont été réalisés par Brice Hincker, qui à travaillé récemment pour Loudblast et Dagoba.