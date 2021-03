»

HELLOWEEN (Speed metal, Allemagne) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album intitulé tout simplement Helloween qui sortira le 18 juin via Nuclear Blast. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne...



1. Out For The Glory

2. Fear Of The Fallen

3. Best Time

4. Mass Pollution

5. Angels

6. Rise Without Chains

7. Indestructible

8. Robot King

9. Cyanide

10. Down In The Dumps

11. Orbit

12. Skyfall