(Lien direct) ANIMAL SCHOOLBUS (duo père-fille de Grindcore, USA) sortira une compilation intitulée Going to Grammy’s House 2021 le 30 avril via Lawnmowerjetpack Records. Elle comprendra quatorze titres enregistrées en 2014 quand la chanteuse Princess Beast avait deux ans, trois datant de 2020 et trois autres de 2019 en live au Rise and Grind Fest. Un extrait est disponible sur Bandcamp. C'est le père qui compose la musique et sa fille de neuf ans qui écrit les paroles. Tracklist :



1. Favorite Flavor Green

2. Mommy's Car Is Blue

3. Stuck In A Tree

4. I'm A Bear

5. Oreos My Favorite

6. Teddy Bear Picnic

7. Did A Good Job

8. My Dirty Feet

9. Fruit Snacks

10. GG Says No No No

11.A New Backpack

12. My Dog Got Fat

13. September Is My Birthday

14. Outro

15. Everyone Had Mullets In The 80s

16. I Can Do One-Handed Cartwheels

17. I Bet Taylor Swift Never Has To Clean Her Room

18. Favorite Flavor Green - Live at Rise & Grind Fest 2019

19. September Is My Birthday - Live at Rise & Grind Fest 2019

20. I'm A Bear - Live at Rise & Grind Fest 2019