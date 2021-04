»

(Lien direct) PASSÉISME (Black Metal, Russie) sortira son premier full-length Eminence le 11 juin sur Antiq. Tracklist :



1. Chant for Tribulation [6:17]

2. Chant for Harvest [4:33]

3. Chant for Austerity [3:59]

4. Chant for Insolence [5:16]

5. Chant for Parade [4:14]

6. Chant for Splendour [1:14]

7. Chant for Enlightenment [10:21]