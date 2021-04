Les news du 6 Avril 2021 News Les news du 6 Avril 2021 Killing Addiction - Sepolcro » (Lien direct) KILLING ADDICTION (Death Metal, USA) sortira son deuxième album le 1er juin sur Xtreem Muisic. Celui-ci aura pour titre Mind Of A New God et se dévoile aujourd'hui à travers un premier extrait intitulé "Prophecy Armageddon" à découvrir ci-dessous :



01. Mind Of A New God

02. As Utopia Burns

03. Prophecy Armageddon

04. Destroyer Of Worlds

05. Lives Unworthy Of Life

06. Dark Realm Atrocity

07. Condemned To Nothingness

08. The Chaos Older Than Time

09. Altered At Birth





» (Lien direct) SEPOLCRO (Death Metal, Italie) vient de signer avec Everlasting Spew Records pour la sortie cette année d'un premier album. Plus d'informations à venir prochainement...

