(Lien direct) INSANE (Thrash Metal, Suède) a dévoilé le morceau "At Dawn They Die" figurant sur son nouvel opus Victims prévu le 30 avril via Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Maximum Force

2. The Sword

3. Cruel Command

4. The Theme (Victims)

5. Sinister Night

6. At Dawn They Die

7. Sanitarium

8. Skullcrusher

9. Oblivious Void

10. Tormented Breath